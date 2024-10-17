Λογαριασμός
Κώστας Σταμάτης: Θα τρέξει με την κόρη του στο καρότσι και σε δεύτερο μαραθώνιο, μετά το 2021

Ο Κώστας Σταμάτης με την κίνηση του αυτή θέλει να στείλει το μήνυμα ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε με τις δικές μας δυνάμεις

Κώστας Σταμάτης: Θα τρέξει με την κόρη του στο καρότσι και σε 2ο μαραθώνιο, μετά το 2021

Λένε πως σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι ειδικά όταν αυτό έχει «συνεπιβάτη» αγαπημένα πρόσωπα. Στόχος του ο τερματισμός παρέα με τη μικρή του κόρη και όχι η νίκη.

Ο Κώστας Σταμάτης, το 2021, έτρεξε στον Μαραθώνιο έχοντας στο καρότσι τη μικρή του κόρη και το ίδιο θα επαναλάβει και φέτος.

Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό και φέτος η προσπάθεια θα είναι μεγαλύτερη καθώς ο Κώστας είναι τρία χρόνια μεγαλύτερος και η Βαρβάρα 10 κιλά πιο βαριά.

Ο Κώστας Σταμάτης με την κίνηση του αυτή θέλει να στείλει το μήνυμα ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Ο ίδιος άλλωστε δηλώνει πως μπορούμε να θέτουμε μακροπρόθεσμους στόχους και να μην περιορίζεται ο γονιός με μια βόλτα του παιδιού στην παιδική χαρά, μια εκδρομή ή την προβολή μιας ταινίας.

Λίγες ημέρες απομένουν από τον 41ο Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας που στην αφετηρία εκτός από αθλητές από όλο τον κόσμο θα βρίσκονται πατέρας και κόρη…

Η απόσταση από τον τερματισμό είναι 42 χιλιόμετρα, η επίτευξη του στόχου του τερματισμού ένα όνειρο ζωής, για τη ζωή και τη σχέση πατέρα κόρης.

