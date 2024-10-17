Δίκη για τον Ιανό: Ένοχοι Αγοραστός και άλλοι 3 για την πλημμύρα

Ένοχοι για την κατηγορία της πρόκλησης της πλημμύρας από αμέλεια δια παραλείψεως κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας στη δίκη για τον Ιανό, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Νούσιος και οι δύο προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε Περιφέρεια Θεσσαλίας και Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

Το δικαστήριο επέβαλε και στους τέσσερις ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή.

Αθώοι κρίθηκαν οι υπόλοιποι για αυτή την κατηγορία.

Επίσης, κρίθηκαν όλοι αθώοι για την ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Πηγή: skai.gr

