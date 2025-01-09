Κώστα Σημίτης: Σήμερα το τελευταίο αντίο

Η Ελλάδα αποχαιρέτισε τον Κώστα Σημίτη. Με τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε η ταφή του πρώην πρωθυπουργού, δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, στο Α' Νεκροταφείο. Χειροκροτήματα και φωνές «αθάνατος» από πλήθος κόσμου συνόδευαν το καλυμμένο με τη γαλανόλευκη φέρετρο.

Η πομπή κατέφτασε πεζή από τη Μητρόπολη στο Α' Νεκροταφείο. Στρατιωτικές τιμές στον Κώστα Σημίτη απέδωσαν τα τρία αγήματα που βρίσκονται στο Α' Νεκροταφείο, όπως και η φιλαρμονική.

Η ελληνική σημαία που ήταν καλυμμένο το φέρετρο απομακρύνθηκε για να γίνει η ταφή και παραδόθηκε στην οικογένειά του από αξιωματικούς του στρατού, με τη Δάφνη Σημίτη να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Συγγενείς, πολιτικοί, φίλοι και απλοί πολίτες αφήνουν αυτή την ώρα λουλούδια στον τάφο του Κώστα Σημίτη

Στην πρώτη γραμμή για να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο της ζωής της βρίσκεται η Δάφνη Σημίτη με τις δύο κόρες τους Φιόνα και Μαριλένα και την εγγονή τους Γιολάντα.

Η κηδεία στην οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, πραγματοποιήθηκε με τιμές εν ενεργεία Πρωθυπουργού, δημοσία δαπάνη. Με απόφαση της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού, η σορός του δεν τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. Σημειώνεται επίσης ότι την Παρασκευή η οικογένεια Σημίτη επιστρέφει στην Πολιτεία τα αυτοκίνητα και τους αστυνομικούς που φρουρούσαν τον πρώην πρωθυπουργό.

Υψηλοί προσκεκλημένοι

Στην κηδεία παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, η πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.