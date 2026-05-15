Κως: Σύλληψη 24χρονου για «revenge porn»

Συνελήφθη χθες, Πέμπτη 14 Μαΐου, το απόγευμα, στην Κω ένας 24χρονος, κάτοικος του νησιού, κατηγορούμενος για εκδικητική πορνογραφία («revenge porn»).
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία νεαρής Ολλανδής τουρίστριας, με την οποία νωρίτερα είχαν συνευρεθεί.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 24χρονος, εν αγνοία της ίδιας, την αποτύπωσε σε φωτογραφία ενώ ήταν γυμνή και στη συνέχεια την έστειλε σε φίλο του. Όταν η νεαρή το αντιλήφθηκε, μετέβη αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα της Κω και υπέβαλε σε βάρος του μηνυτήρια αναφορά.
Ο 24χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα της Κω.
