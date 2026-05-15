Συνελήφθη 63χρονος στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εμπρησμό από αμέλεια με κοινό κίνδυνο, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Μαΐου 2026 στην περιοχή του Παλαιού Λιμανιού Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων, για τη διερεύνηση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Πέμπτη και ώρα 14:20, στην περιοχή Παλαιό Λιμάνι Χανίων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι 63χρονος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, πλησίον οικοπεδικού χώρου, εντός του αστικού ιστού του Δήμου Χανίων, με τη χρήση γυμνής φλόγας, στην προσπάθειά του να καθαρίσει έκταση με ξηρά χόρτα και βλάστηση κοντά σε σπίτι.

Η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς αποτράπηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατηγορούμενος για εμπρησμό από αμέλεια με κοινό κίνδυνο.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ύψους εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (937,50 €), σύμφωνα με την κείμενη πυροσβεστική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών που δύνανται να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Πηγή: skai.gr

