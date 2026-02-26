Λογαριασμός
Γιαγιά στην Κω έπεσε θύμα διάρρηξης - Φύλαγε στο σπίτι της δεκάδες χιλιάδες λίρες Αγγλίας και ευρώ

Αγνωστοι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία της ιδιοκτήτριας, διέρρηξαν το σπίτι και αφαίρεσαν σε χαρτονομίσματα 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ

διαρρηξη ληστεία

Διάρρηξη με μεγάλη λεία σε οικία της στην Κω κατήγγειλε μία 84χρονη, κάτοικος του νησιού, στο Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία της ιδιοκτήτριας, διέρρηξαν το σπίτι και αφαίρεσαν σε χαρτονομίσματα 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ.

Έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: διάρρηξη Κως
