Διάρρηξη με μεγάλη λεία σε οικία της στην Κω κατήγγειλε μία 84χρονη, κάτοικος του νησιού, στο Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία της ιδιοκτήτριας, διέρρηξαν το σπίτι και αφαίρεσαν σε χαρτονομίσματα 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ.
Έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού.
