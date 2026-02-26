Τροχαίο με πέντε φορτηγά στην Αθηνών–Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου - Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων

Καραμπόλα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2) στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου. Στο τροχαίο, το οποίο έγινε στο ρεύμα προς Κόρινθο, εμπλέκονται πέντε φορτηγά, χωρίς να υπάρχουν ακόμη αναφορές για κάποιο τραυματισμό.

Το μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα εκτείνεται σε μήκος χιλιομέτρων από το ύψος της Αρχαίας Αφαίας προς το σημείο της σύγκρουσης στο ύψος της παραλίας Ασπροπύργου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

Λόγω σύγκρουσης οχημάτων (5 Ι.Χ.Φ) δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου, ρέυμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

