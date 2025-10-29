Ζημιές σε οχήματα προκλήθηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε λίγα λεπτά πριν τις 2 τα ξημερώματα σε υπαίθριο χώρο αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην περιοχή του Πολυγώνου.

Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε 2 οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ένα τρίτο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια ή αυτοκίνητα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 οχήματα σε υπαίθριο χώρο στο Πολύγωνο Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 29, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν εντοπίστηκε κάτι, ωστόσο την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια καθώς φέρεται στο παρελθόν να έχει στοχοποιηθεί το σημείο από ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

