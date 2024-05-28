Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Αλίαρτο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα (Φωτογραφίες)

Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.  

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Υψηλάντου, στην Αλίαρτο, Βοιωτίας.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Υψηλάντου, στην Αλίαρτο, Βοιωτίας.

Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
 

