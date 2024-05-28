Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Αλίαρτο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα (Φωτογραφίες)

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Υψηλάντου, στην Αλίαρτο, Βοιωτίας.

Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.



Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στον Αλίαρτο, Βοιωτίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 28, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.