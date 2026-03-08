Κομοτηνή: Δύο συλλήψεις για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, φερόμενοι ως διακινητές, συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου και κατηγορούνται ότι προωθούσαν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας, συνολικά, δώδεκα μετανάστες.

Στην πρώτη περίπτωση σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν έναν ημεδαπό διακινητή, ο οποίος μετέφερε με Ι.Χ. αυτοκίνητο οκτώ μη νόμιμους μετανάστες.

Λίγες ώρες αργότερα, ακολούθησε η σύλληψη ενός αλλοδαπού διακινητή ο οποίος οδηγώντας φορτηγό μετέβη στο Τελωνείο Κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν επιμελώς κρυμμένοι τέσσερις μη νόμιμοι μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα ανωτέρω οχήματα και κινητά τηλέφωνα, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

Πηγή: skai.gr

