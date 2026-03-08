«Η σημερινή ημέρα, ημέρα τιμής στους αγώνες και τις διεκδικήσεις της γυναίκας, ημέρα μνήμης της αντοχής, του σθένους, της υπερηφάνειας, της αξιοπρέπειας, της εργατικότητας, της δημιουργίας αμέτρητων γυναικών στο διάβα της ιστορίας, μας καλεί σε συλλογική περισυλλογή», σημειώνει σε μήνυμά του για την παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Όπως προσθέτει: «Αν η πατρίδα μας είναι από τις λίγες χώρες στον πλανήτη όπου η ισότητα των φύλων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, αν η σημερινή Ελληνίδα είναι δυναμικά παρούσα στον κοινωνικό, τον οικονομικό, τον πολιτικό μας βίο, οφείλουμε να στοχαστούμε, σ’ αυτή τη δύσκολη καμπή της παγκόσμιας ιστορίας τις γυναίκες όλου του κόσμου που παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο. Τις γυναίκες του Ιράν, που δεν αγωνίζονται απλώς για τα δικαιώματά τους, αλλά για την ίδια τους την ύπαρξη. Τις γυναίκες της Ουκρανίας, που κρατούν τη χώρα τους ζωντανή, πολεμώντας στα μέτωπα, προσφέροντας στα μετόπισθεν, στηρίζοντας οικογένειες και κοινότητες.

Τέτοιες γυναίκες άνοιξαν και στον τόπο μας δρόμους που δεν υπήρχαν, βαδίζοντας με κόπο και με ρήξεις στον δρόμο της χειραφέτησης. Ήταν και είναι οι γιαγιάδες και οι μητέρες των Ελληνίδων που επωμίζονται την οικογενειακή ευθύνη που τους αναλογεί με σθένος και υπερηφάνεια, που μεγαλώνουν παιδιά, που εργάζονται στο σπίτι, στο γραφείο, στη βιοτεχνία, στην αγροτική παραγωγή, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής, της τέχνης, συχνά μέσα σε συνθήκες που απαιτούν διπλή προσπάθεια, ανθεκτικότητα και δύναμη.

Πάνω απ’ όλους οι πατέρες, οι γιοι, οι σύζυγοι και οι συνεργάτες οφείλουμε να τιμούμε έμπρακτα την κόρη, την μητέρα, τη σύντροφο και τη συνάδελφο. Γιατί παρά την αναμφίλεκτη πρόοδο, οι ανισότητες δεν έχουν εξαφανιστεί, τα στερεότυπα επιμένουν, η έμφυλη και η οικογενειακή βία διαχέεται στον κοινωνικό μας βίο. Οι κατακτήσεις για να παραμένουν ζωντανές πρέπει διαρκώς να τυγχάνουν υποστήριξης και υπεράσπισης απ’ όλους μας.

Ας αφιερώσουμε τη σημερινή ημέρα στις νέες γυναίκες που διεκδικούν ίσες ευκαιρίες, σεβασμό στην προσωπικότητά τους, αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Διότι η ισότητα των φύλων είναι υπόσχεση της κοινωνίας προς τον εαυτό της, της δημοκρατίας προς τις αρχές της, των θεσμών προς την ποιότητα και το περιεχόμενό τους.», καταλήγει το μήνυμα του κ.Τασούλα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.