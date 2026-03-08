Συνεχίζουν οι έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία μετά τη μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, δημοσίευμα της Hurriyet σήμερα κάνει λόγο για άλλο ένα τετελεσμένο γεγονός στο Αιγαίο από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως με την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων Patriot στο αποστρατιωτικοποιημένο νησί της Καρπάθου, η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένο γεγονός και τώρα προετοιμάζεται για μια νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η ελληνική κυβέρνηση, με το πρόσχημα της παροχής προστασίας στη Βουλγαρία από απειλές βαλλιστικών πυραύλων, αυτή τη φορά θα στείλει δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 στη Λήμνο, η οποία βρίσκεται στην είσοδο του στενού των Δαρδανελίων και έχει «αποστρατιωτικοποιημένο» καθεστώς. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, η Λήμνος θεωρείται ένα από τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, σημειώνεται ενδεικτικά στο δημοσίευμα της Hurriyet.

Πηγή: skai.gr

