Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη.

Ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους. Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου ο 47χρονος συνιδιοκτήτης του καταστήματος διότι επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

