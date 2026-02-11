Η καρδιά της Κίνας χτυπά σήμερα, 11 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Κοτζιά, όπου η κινεζική κοινότητα της Αθήνας γιορτάζει την έλευση του νέου έτους με μια σειρά εκδηλώσεων.

Αν και παραδοσιακά κρατούν χαμηλό προφίλ, σήμερα οι Κινέζοι κάτοικοι της πρωτεύουσας καλούν άπαντες να μοιραστούν μαζί τους το Φεστιβάλ της Άνοιξης, σε μια γιορτή γεμάτη παραδοσιακές μελωδίες, χειροποίητα δώρα και τις απαραίτητες street food λιχουδιές που έχουν κατακλύσει τους πάγκους μπροστά από το Δημαρχείο.

Μια γέφυρα πολιτισμού στην καρδιά της πόλης

Ο Robin Wang, αρχισυντάκτης της εφημερίδας China Greece Times και εκ των συνδιοργανωτών, εξήγησε τη σημασία της ημέρας σημειώνοντας ότι «αυτή η περίοδος είναι μια πολύ σημαντική, μεγάλη γιορτή για την Κίνα, η οποία ονομάζεται Κινεζικό Φεστιβάλ της Άνοιξης, που είναι το Κινεζικό Σεληνιακό Νέο Έτος» -το οποίο «επισήμως» ξεκινά στις 17 Φεβρουαρίου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στην εκδήλωση συμμετέχουν τόσο αντιπροσωπείες από την Κίνα όσο και Κινέζοι που ζουν μόνιμα εδώ, με στόχο «απλώς να βρεθούν μαζί για να γιορτάσουν το νέο μας έτος».

Δείτε το βίντεο του Orangepress:

«Ξύσε έναν Έλληνα και θα βρεις έναν Κινέζο»

Σχετικά με την κινεζική κοινότητα στην Ελλάδα, ο κ. Wang υπολόγισε ότι αριθμεί περίπου 25 με 30 χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι, όπως τόνισε, «απολαμβάνουν τη ζωή εδώ, έχουν τις δουλειές τους, τις επιχειρήσεις τους και τα παιδιά τους, τη δεύτερη γενιά, που πήγε εδώ σχολείο». Μιλώντας για τους δεσμούς των δύο λαών, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα και η Κίνα απέχουν πολύ, η μια χώρα στην ανατολή, η άλλη στη δύση, όμως στην πραγματικότητα ο ελληνικός και ο κινεζικός λαός έχουν πολλά κοινά».

Ο αρχισυντάκτης στάθηκε ιδιαίτερα στον θεσμό της οικογένειας, λέγοντας πως «το νοιάξιμο που έχουμε για την οικογένειά μας είναι το ίδιο για τους Κινέζους και τους Έλληνες».

Αναφερόμενος στη σύγκλιση των δύο πολιτισμών, θυμήθηκε τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη: «Συνήθιζε να λέει 'ξύσε έναν Έλληνα και θα βρεις έναν Κινέζο' και αντίστροφα, όταν ξύνεις έναν Κινέζο, θα βρεις έναν Έλληνα».

Η χαρά της δημιουργίας και η καθημερινότητα στην Αθήνα

Στους πάγκους της πλατείας, η Λι Φαν, που χρησιμοποιεί και το ελληνικό όνομα Αθανασία, μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για τις χειροποίητες κατασκευές. «Είναι φανταστικά. Δηλαδή όλα τα πράγματα που φτιάχνουμε, είναι όλα με τα χέρια. Έχουμε ζωγραφική με γράμματα, φωτογραφίες, βραχιόλια και πολλά άλλα» ανέφερε η ίδια. Η Αθανασία ζει και εργάζεται σε κινεζικό σχολείο στην Αθήνα εδώ και 20 χρόνια και τόνισε με νόημα: «Νιώθουμε τόσο χαρούμενοι και θέλουμε να δώσουμε αυτό στους Έλληνες».

«Οι Έλληνες εκτιμούν την οικογένεια, αγαπούν τις γιορτές, μου αρέσει η ζωή εδώ»

Την ίδια διάθεση εξωστρέφειας εξέφρασε και η Τζιν, η οποία υποδέχεται τον κόσμο με ένα θερμό «Τσάο σάο χάο!» (Καλημέρα). «Είμαι ενθουσιασμένη που είμαστε εδώ στην Αθήνα για να γιορτάσουμε την κινεζική πρωτοχρονιά. Εδώ ετοιμάζουμε κινεζικό street food και θέλουμε να έρθει ο κόσμος να μάθει την κινεζική κουλτούρα και κουζίνα» δήλωσε η Τζιν. Η ίδια συμπλήρωσε πως απολαμβάνει τη ζωή στην πόλη μας, καθώς «στους Έλληνες αρέσει η οικογένεια και οι λαμπροί εορτασμοί, μου αρέσουν όλα εδώ».

Δείτε το βίντεο του Orangepress:

Γεύσεις και επίσημες τιμές στην πλατεία Κοτζιά

Η ελληνική παρουσία είναι εξίσου έντονη, με την Κατερίνα να βρίσκεται μαζί με την… εκλεκτή κινεζική της παρέα στον πάγκο με τα παραδοσιακά φαγητά. «Έχουμε πολύ μεγάλο παζάρι. Εμείς συγκεκριμένα έχουμε bao buns, egg tarts, dumplings και τα πουλάμε όλα μαζί για να δοκιμάσει ο κόσμος και να δει την κινεζική κουλτούρα» ανέφερε, δηλώνοντας ανυπόμονη για την εξέλιξη της ημέρας.

Το επίσημο σκέλος της εκδήλωσης ξεκίνησε στις 13:40, με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να υποδέχεται τον Κινέζο Πρέσβη, κ. Fang Qiu, στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Θα ακολουθήσει μια εντυπωσιακή παρέλαση και ο παραδοσιακός χορός του δράκου, καθώς και ομιλίες από τους επισήμους.

