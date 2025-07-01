Συνάντηση Κ. Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων: Στο επίκεντρο Σύμφωνο Μετανάστευσης και τουρκολιβυκό

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Magnus Brunner, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η προτεραιότητα εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και συγκεκριμένα το ζήτημα των επιστροφών, αλλά και των συμφωνιών με τρίτες χώρες για επιστροφές.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αρχές της ανατολικής Λιβύης οφείλουν να αναλάβουν δράση για να μειωθούν οι ροές προς την Ελλάδα, προκειμένου να μην παγιωθεί νέα μεταναστευτική οδός. Εξέφρασε την εκτίμησή του για την κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ο κ. Brunner θα επισκεφθεί στις 8 Ιουλίου τη Λιβύη, συνοδευόμενος από τους Υπουργούς Μετανάστευσης της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός και ο Επίτροπος είχαν το ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η διπλή Σύνοδος Κορυφής, του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήταν αρκετά κουραστική. Ωστόσο, θεωρώ ότι ήταν εποικοδομητική, και πιστεύω ότι ήταν εποικοδομητική και αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Πιστεύω ότι υπάρχει ευρύτερη υποστήριξη για την ατζέντα σας και την ατζέντα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με έμφαση στις επιστροφές, που έχει αναθερμανθεί -κάτι που, ασφαλώς, είναι επίσης σημαντικό ζήτημα για εμάς όσον αφορά στις σχέσεις μας με την Τουρκία-, και καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών προκλήσεων, ειδικά στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο.

Γνωρίζω ότι θα μεταβείτε στη Λιβύη και αυτή είναι μια σημαντική επίσκεψη για εμάς. Τους τελευταίους μήνες έχουμε διαπιστώσει σημαντική πίεση στη διαδρομή μεταξύ ανατολικής Λιβύης και νότιας Κρήτης, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει οπωσδήποτε να θέσουμε υπό έλεγχο. Θα κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, συνεργαζόμενοι με τις λιβυκές αρχές ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα σκάφη δεν θα αναχωρούν καν από τις ακτές της Λιβύης.

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ.

Magnus Brunner: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ για τη σπουδαία συνεργασία που έχουμε, γιατί αυτή είναι πραγματικά το κλειδί. Αναφέρατε τα θέματα. Είναι η μετανάστευση, φυσικά, η παράνομη μετανάστευση, την οποία πρέπει να καταπολεμήσουμε, βεβαίως η εξεύρεση και νόμιμων οδών. Και αυτό που κάνει η Ελλάδα για την προστασία των κοινών μας συνόρων, πράγματι, δεν είναι μόνο ελληνικά σύνορα, είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ ευγνώμονες, φυσικά, για ό,τι κάνετε σε αυτόν τον τομέα.

Όσον αφορά τη Λιβύη, όπως είπατε, θα ταξιδέψουμε στη Λιβύη την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον Υπουργό σας, τον Ιταλό Υπουργό και τον Μαλτέζο Υπουργό, στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη». Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό, για να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι.

Επίκεινται και συζητούνται ορισμένες νομοθετικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή βάση. Δεν είναι τέλεια, τίποτα δεν είναι τέλειο από αυτή την άποψη. Αλλά λείπουν και κάποια κομμάτια, όπως ο κανονισμός για τις επιστροφές, όπως αναφέρατε, η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας, η οποία είναι επίσης, πιστεύω, ιδιαίτερα σημαντική όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Επομένως, υπάρχουν πολλά που έχουμε να κάνουμε και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε τόσο καλοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευχαριστώ πολύ.

