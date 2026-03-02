Της Έλενας Γαλάρη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο της συντρόφου του στον Κολωνό.

Σε βάρος του, μετά και τα νέα δεδομένα απο την ιατροδικαστική εξέταση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική

διακεκριμένη περίπτωση ενδοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατά εξακολουθήση

παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών)

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σημειώνεται πως στο συμπέρασμα πως τελικά δεν ήταν έγκυος η 31χρονη που έχασε τη ζωή της στον Κολωνό κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της γυναίκας.

Από την εξέταση της σορού προέκυψε ότι η 31χρονη δεν ήταν έγκυος, αλλά είχε κίρρωση του ήπατος.

Παράλληλα, το δεύτερο συμπέρασμα του ιατροδικαστή είναι πως η σορός της γυναίκας έφερε πολύ σοβαρά χτυπήματα.

Πηγή: skai.gr

