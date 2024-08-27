Κέρκυρα: 24χρονη Σουηδέζα εγκλωβίστηκε σε γκρεμό στους Γιαννάδες

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 24χρονης Σουηδής υπηκόου που εγκλωβίστηκε σε γκρεμό της περιοχής Γυαλί στους Γιαννάδες Κέρκυρας.

Η 24χρονη διεσώθη περίπου στις 15:00 από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής χωρίς να τραυματιστεί.

Oπως αναφέρει το Ενημέρωση, στο σημείο έσπευσε ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΜΟΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα η οποία έχασε το δρόμο της και εγκλωβίστηκε.

Ευτυχώς υπήρχε οπτική επαφή με το σημείο που βρισκόταν από την πλευρά της θάλασσας.

