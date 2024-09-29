Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα επιχείρηση από μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, για τη διάσωση πεζοπόρου που βρίσκεται σε κίνδυνο, στον Όλυμπο.

Συγκεκριμένα, η ΕΟΔ έλαβε κλήση ανάγκης μέσω ασυρμάτου για πεζοπόρο που αντιμετωπίζει κίνδυνο κοντά στη θέση Καστάνα. Εθελοντές της Ομάδας που βρίσκονταν σε επιφυλακή στον Όλυμπο κατευθύνονται αυτήν την ώρα στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Πηγή: skai.gr

