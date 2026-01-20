Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ιστορικές χιονοπτώσεις 60ετίας στην Καμτσάτκα, με πόλεις θαμμένες κάτω από μέτρα χιονιού.

Σαγκάη: Σπάνια χιονόπτωση, προβλήματα στις μετακινήσεις και προειδοποιήσεις διάρκειας ημερών.

Ιαπωνία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων και δυσκολίες σε μεταφορές και χιονοδρομικά.

Αιτία ο εξασθενημένος αρκτικός πολικός στρόβιλος και εισβολές ψυχρού αέρα.

Η ρωσική Άπω Ανατολή είχε θαφτεί σήμερα κάτω από μέτρα χιονιού λόγω της πιο σφοδρής χιονόπτωσης των τελευταίων 60 ετών.

Στη χερσόνησο Καμτσάκτα, οι σφοδρές χιονοθύελλες των τελευταίων εβδομάδων «έθαψαν» ολόκληρες πόλεις.

Kids Sledding down buildings that are currently snowed over in Kamchatka (Russia’s Far East) is one of the snowiest regions on Earth, where volcanic terrain + ocean moisture = extreme winter accumulations.pic.twitter.com/6nqA0YScz7 — World's Amazing Things (@Hana_b30) January 20, 2026

Μάλιστα, οι κάτοικοι έσκαψαν στενούς διαδρόμους μέσα στο χιόνι για να φθάσουν στην είσοδο των πολυκατοικιών τους.

Σε κάποιες περιοχές έπεσαν πάνω από 2 μέτρα χιονιού το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου, ύστερα από 3,7 μέτρα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με μετεωρολογικούς σταθμούς.

Στην πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, περίπου 6.800 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, κάτοικοι τράβηξαν βίντεο ενώ περπατούσαν πάνω σε σωρούς από χιόνι στο ίδιο ύψος με τους φωτεινούς σηματοδότες κυκλοφορίας.

This is the Kamchatka region right now.



Kamchatka is a remote peninsula in the Russian Far East, located in the Kamchatka Krai, bordered by the Pacific Ocean to the east and the Sea of Okhotsk to the west.



According to .@grok annual snowfall is typically 100-150 inches, but… pic.twitter.com/FJb3MHp1BT — Steve 🇺🇸 (@SteveLovesAmmo) January 17, 2026

Σπάνια χιονόπτωση στην Σαγκάη - Προβλήματα τις μετακινήσεις στην Κίνα και την Ιαπωνία

Το κύμα ψύχους που σαρώνει την Ασία προκάλεσε επίσης προβλήματα στις μεταφορές σε όλη την περιοχή, κλείνοντας αυτοκινητοδρόμους στην Κίνα και εγκλωβίζοντας επιβάτες σε αεροδρόμια της Ιαπωνίας.

Στην Κίνα, κύμα χαμηλών θερμοκρασιών έφερε σπάνιες χιονοπτώσεις στην Σανγκάη και οι αρχές προειδοποίησαν ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες μπορεί να διαρκέσουν για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Forget Western New York! In Russia’s far east, a snowstorm that began Jan 12 dumped almost constant heavy snow across much of the Kamchatka Peninsula for several days. Some areas saw 5–7 ft of snow, and drifts piled up#Kamchatka #Russia #FarEastRussia #RussianWeather… pic.twitter.com/7sV4lN61qF — Ben Spath (@Benjamin_WSpath) January 19, 2026

Η τελευταία φορά που η πόλη αυτή στις ανατολικές ακτές της Κίνας είχε σφοδρή χιονόπτωση ήταν τον Ιανουάριο του 2018.

Στην Ιαπωνία, ισχυροί άνεμοι και σφοδρή χιονόπτωση προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις στη βορειοδυτικές ακτές, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις και να επηρεαστούν δημοφιλείς περιοχές για σκι στην καρδιά του χειμώνα.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι σφοδρές χιονοπτώσεις θα πλήξουν τις βόρειες και δυτικές περιοχές μεταξύ 21 και 25 Ιανουαρίου, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τα μη απαραίτητα ταξίδια.

Η ANA Holdings ακύρωσε 56 πτήσεις, επηρεάζοντας 3.900 επιβάτες, ενώ η Japan Airlines ακύρωσε 37 πτήσεις επηρεάζοντας 2.213 ταξιδιώτες. Σχεδόν το σύνολο των ακυρώσεων της ANA αφορούσε το αεροδρόμιο New Chitose κοντά στο Σαπόρο, στο Χοκάιντο.

Τι είναι ο αρκτικός πολικός στρόβιλος

Επιστήμονες δήλωσαν ότι ο καιρός συνδέεται με κύματα ψυχρού αέρα που έρχονται από την Αρκτική, κάτι που επηρεάζει ταυτόχρονα την ανατολική Ρωσία και την Ασία, και ενός δεύτερου, που επηρεάζει την ανατολική Ευρώπη.

«Έχεις αυτές τις δύο ταυτόχρονες εισβολές ψυχρού αέρα που έρχονται από την Αρκτική λόγω κυμάτωσης του αεροχειμμάρου», δήλωσε ο κλιματολόγος Θίοντορ Κίπινγκ, αναφερόμενος στα ρεύματα αέρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα που καθορίζουν τα καιρικά μοτίβα.

«Ο αρκτικός πολικός στρόβιλος, που είναι αυτές οι τεράστιες μάζες ψυχρού αέρα που κυκλοφορούν στην Αρκτική, είναι σχετικά αδύναμος αυτή τη στιγμή και αυτό σημαίνει ότι κινεί τον αεροχείμαρρο με μικρότερη ένταση και αυτό οδηγεί στην κάθοδο κυμάτων ψυχρού αέρα από την Αρκτική», δήλωσε ο Κίπινγκ, ερευνητής ακραίων καιρικών φαινομένων για το World Weather Attribution στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Imperial College του Λονδίνου.

Unusual Winter Storm Hits Far East:



Russia is buried under massive snowfall, especially on the Kamchatka Peninsula, where snow has piled into mountains now used for skiing and covered residential buildings.



Transportation is paralyzed, forcing residents to dig their way home by… pic.twitter.com/k4wQc7U3FX — LBW (@Weisslbj333Leah) January 20, 2026

(Κεντρική φωτό, αρχείου)

