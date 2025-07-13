Ένας 18χρονος κινδύνευσε να πνιγεί σε πισίνα με νεροτσουλήθρες στην Προσοτσάνη Δράμας, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το νερό και επανήλθε χάρη σε άμεσες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Ο νεαρός παρελήφθη, σε κωματώδη κατάσταση αλλά ζωντανός, από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειές τους μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο της Δράμας.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση της οργάνωσης «Kids Save Lives» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ως «φύλακες άγγελοι» του 18χρονου φαίνεται πως αποδείχθηκαν μία εκπαιδεύτρια-νοσηλεύτρια της οργάνωσης και μία γιατρός που πρόσφεραν στο αγόρι τις πρώτες βοήθειες και ΚΑΡΠΑ.

Τις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης μετέφερε μέσω της ανάρτησης η εκπαιδεύτρια του «Kids Save Lives», Μαρία Δρίτσα, αφότου ο 18χρονος βρέθηκε στον βυθό της πισίνας.

«Άμεσα οι ναυαγοσώστες τον έβγαλαν έξω και ξεκίνησα την εκτίμησή του. Ο νεαρός είχε ήδη γίνει μωβ από την υποξία, δεν αντιδρούσε στα ερεθίσματά μου και δυστυχώς δεν ανέπνεε. Άμεσα χορήγησα πέντε εμφυσήσεις διάσωσης στόμα με στόμα και ζήτησα να κληθεί επειγόντως το 166, αναφέροντας πως δεν αναπνέει το θύμα».

«Δίπλα μου ήρθε και μια γιατρός συνεχίζοντας ΚΑΡΠΑ και μέσα σε ένα λεπτό ο νεαρός έδειξε σημεία ζωής. Αφού ελέγξαμε πως αναπνέει φυσιολογικά, τον τοποθετήσαμε σε πλάγια θέση ανάνηψης γιατί έβγαζε πολλά υγρά από το στόμα, ενώ έκανε και σπασμούς (πιθανώς από την υποξία ή ήταν ίσως η αιτία του πνιγμού)»,πρόσθεσε.

« ...βοηθήσαμε τους επαγγελματίες διασώστες του ΕΚΑΒ να παραλάβουν σε κωματώδη κατάσταση αλλά ζωντανό τον νεαρό μας και να συνεχίσουν την προσπάθεια διακομίζοντάς τον στο Νοσοκομείο Δράμας», κατέληξε στην ανάρτησή της η εκπαιδεύτρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.