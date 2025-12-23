Σε προσαγωγές 9 ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για την εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival, στις 2:20 μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με ισάριθμες βόμβες μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης που βρισκόταν σταθμευμένο πίσω από το Τουρκικό Προξενείο. Τη στιγμή της επίθεσης στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός. Από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης φθορές στον προφυλακτήρα του οχήματος.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας χτένισαν την ευρύτερη περιοχή και προχώρησαν σε εννέα προσαγωγές. Σε βάρος των προσαχθέντων δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο με συνέπεια όλοι τους να αποχωρούν.

Πηγή: skai.gr

