Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Βελτιωμένη είναι η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου και σήμερα το πρωί, με τις μόνες καθυστερήσεις να σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφησίας κατά μήκος του Ψυχικού, στις Λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ηετιώνεια προς τη Δημητρίου Γούναρη και τέλος στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.