Το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας του υπουργείου Παιδείας ενεργοποιήθηκε μετά τη γνωστοποίηση του τραγικού περιστατικού με τις δύο μαθήτριες στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ, θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απηύθυνε έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού «με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα».

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα, μετά από συνεννόηση με την υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες των μαθητριών.

«Η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτελούν για το υπουργείο Παιδείας απόλυτη προτεραιότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός», αναφέρεται στην άτυπη ενημέρωση.

