Κλίμα έντασης στις φοιτητικές εκλογές - Καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές.

Από τη μία η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει την παράταξη της Πανσπουδαστικής για διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας. Ειδικότερα, αναφέρει ότι στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και σε άλλα τμήματα ανά την επικράτεια, η φοιτητική παράταξη της ΠΚΣ προχώρησε σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία, «αρνούμενη να δεχτεί το πραγματικό αποτέλεσμα στο οποίο συμφωνούν οι υπόλοιπες παρατάξεις». Επιπλέον, συγκεκριμένα για το οικονομικό τμήμα του ΕΚΠΑ, αναφέρει ότι η ψηφοφορία «διακόπηκε πολλές φορές με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ».

Από την άλλη, η ΠΚΣ είχε καταγγείλει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας ήδη πριν το άνοιγμα των καλπών. Μεταξύ άλλων, ανάφερε σε σχετική ανακοίνωση, ότι στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, η ΔΑΠ απαγόρευσε στους υποψήφιους με την ΠΚΣ να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο στον σύλλογο, ότι στους φοιτητικούς συλλόγους της Μυτιλήνης, της Χίου, της Καστοριάς και της Κοζάνης οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνταν αποκλειστικά από στελέχη της ΔΑΠ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, η ΔΑΠ απέκλεισε την Πανσπουδαστική από την εφορευτική επιτροπή.

Οι κάλπες στα ΑΕΙ της επικράτειας έκλεισαν λίγο μετά τις 7 μ.μ. (και σε ορισμένες περιπτώσεις στις 8 μ.μ. λόγω καθυστέρησης της έναρξης της διαδικασίας) και οι φοιτητικές παρατάξεις, για μία ακόμη χρονιά, αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα.

Η ΔΑΠ βλέπει νέα πρωτιά

Σε ανακοίνωσή της, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ εκτιμά ότι οδεύει προς ακόμη μία καθαρή νίκη στις φοιτητικές εκλογές, διατηρώντας, πως αναφέρει, τη δυναμική και την πρώτη θέση στα Πανεπιστήμια.

«Λίγο πριν από την ολοκλήρωση των φοιτητικών εκλογών, τα πρώτα μηνύματα από όλη την Ελλάδα δείχνουν ότι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ οδεύει και φέτος προς μια ακόμα καθαρή νίκη. Με τη συμμετοχή να καταγράφει μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, η εκτίμηση των στελεχών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι ότι η παράταξη θα διατηρήσει τη δυναμική της, διατηρώντας την πρώτη θέση και επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την ισχυρή της παρουσία στα Πανεπιστήμια» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΑΠ.



Πηγή: skai.gr

