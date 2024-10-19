Λογαριασμός
Παντρεύτηκε ο Χάρης Δούκας στη Θήβα - Δείτε φωτογραφίες

Ο δήμαρχος Αθηναίων, που ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, παντρεύτηκε στη Θήβα - Πλήθος καλεσμένων στο προαύλιο της εκκλησίας 

Γάμος Δούκα

Παντρεύτηκε ο Χάρης Δούκας τη σύντροφό του Γεωργία Πολυτάνου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Καλοκτένη, Πολιούχου Θηβών, στη Θήβα, από όπου κατάγεται η νύφη.

Στην εκκλησία έφτασε λίγο μετά τις 18:30 ο δήμαρχος Αθηναίων για να περιμένει την αγαπημένη του όπως και πλήθος καλεσμένων. Νωρίτερα, για το μυστήριο έφτασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. 

Δείτε φωτογραφίες:

Γάμος Δούκα - Ιερώνυμος

TAGS: γάμος Χάρης Δούκας Θήβα
