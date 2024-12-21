Θεσσαλονίκη: Στα λευκά οι ορεινές περιοχές - Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Χιονίζει από το πρωί σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε άλλες περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας, όπως στο Κιλκίς και στις Σέρρες. Οι κάτοικοι του Λευκοχωρίου και των Καρτερών του δήμου Λαγκαδά ξύπνησαν σε λευκό τοπίο.

Στον Χορτιάτη χιονίζει και πνέουν ισχυροί άνεμοι και η θερμοκρασία έχει μειωθεί αισθητά.

Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν και στην περιοχή γύρω από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών, στο ύψος του Λαχανά.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι από τις 11.00 σήμερα το πρωί δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων, που δεν είναι εφοδιασμένο με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, στο οδικό δίκτυο των Δημοτικών Ενοτήτων Λαχανά, Βερτίσκου και Σοχού Νομού Θεσσαλονίκης, στον Κάθετο Άξονα Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα (Α/25) καθώς και στην Επαρχιακή Οδό Μελισσοχωρίου – Ωραιοκάστρου.

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων, καθώς και να προσαρμόζουν την οδήγησή τους ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

