Τραγωδία στην Ξάνθη: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και 4 τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή γυναίκα 34 ετών και τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε το πρωί, στο 7ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ξάνθης - Σταυρούπολης. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, όταν δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Πυροσβεστική με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες, που ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα -συνοδηγό του ενός οχήματος. Οι τραυματίες, δύο γυναίκες κι ένα ανήλικο που επέβαιναν στο ίδιο όχημα, καθώς κι ένας άνδρας, οδηγός του δεύτερου οχήματος, οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης.
Η Τροχαία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.
