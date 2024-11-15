Λογαριασμός
Τραγωδία στην Ξάνθη: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και 4 τραυματίες

Οι τραυματίες, δύο γυναίκες κι ένα ανήλικο που επέβαιναν στο ίδιο όχημα, καθώς κι ένας άνδρας, οδηγός του δεύτερου οχήματος, οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο

Τροχαία

Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή γυναίκα 34 ετών και τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε το πρωί, στο 7ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Ξάνθης - Σταυρούπολης. Το δυστύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, όταν δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Πυροσβεστική με 3 οχήματα και 8 πυροσβέστες, που ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της μία γυναίκα -συνοδηγό του ενός οχήματος. Οι τραυματίες, δύο γυναίκες κι ένα ανήλικο που επέβαιναν στο ίδιο όχημα, καθώς κι ένας άνδρας, οδηγός του δεύτερου οχήματος, οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης.

Η Τροχαία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

