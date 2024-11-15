Guardian: Οι οπαδοί της Αγγλίας «αντιμετωπίστηκαν σαν ζώα» στην Ελλάδα - Σε εξέλιξη έρευνες

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία και η ένωση οπαδών ποδοσφαίρου ξεκίνησαν έρευνες μετά την καταγγελία οπαδών της Αγγλίας ότι «η αστυνομία τους φέρθηκε σαν ζώα» πριν από τον αγώνα του Nations League με την Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Σημειώνεται ότι 3.500 οπαδοί ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν την εθνική Αγγλίας. Σύμφωνα με τον Guardian, οι Άγγλοι οπαδοί έκαναν λόγο για ανεπαρκή λειτουργία του τουρνικέ και είπαν ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε ασπίδες και δακρυγόνα για να αναδιατάξει την ουρά. Το δημοσίευμα κάνει λόγο και για εικόνες αστυνομικών που φορούσαν μάσκες αερίων.

«Ήταν δύσκολη η κατάσταση», δήλωσε ο Jack Loftus, ο οποίος ταξίδεψε για το παιχνίδι. «Πήγαν να αναδιατάξουν την ουρά μπροστά για να την κάνουν πιο στενή και πιο μακριά και απλά το έκαναν με βία. Έσπρωχναν τον κόσμο ανάμεσα στον φράχτη. Μας συμπεριφέρθηκαν σαν ζώα και μετά θα κάνουν το θύμα αν υπάρξουν αντίποινα», σημείωσε.

Ο οργανισμός FSA Free Lions έγραψε στο Χ: «Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε από τους οπαδούς της Αγγλίας να στείλουν τις μαρτυρίες τους σε εμάς σχετικά με την κατάσταση έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι μας είπαν εκ των προτέρων πώς θα λειτουργούσαν τα πράγματα, το να βλέπουμε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο σε ορισμένες περιπτώσεις και να βλέπουμε τη μεταχείριση των οπαδών μας από την τοπική αστυνομία με τη χρήση ασπίδων και δακρυγόνων για να κάνει κάτι τόσο απλό όσο η αναδιάταξη μιας ουράς, είναι απίστευτα απογοητευτικό. Σε μια βραδιά όπου είχαμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στο γήπεδο, είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά εκτός γηπέδου για να διασφαλιστεί ότι οι οπαδοί μας δεν θα βρεθούν σε αδικαιολόγητα επικίνδυνες καταστάσεις».

Η Uefa αναμένει περαιτέρω αναφορές προτού αποφασίσει αν θα λάβει μέτρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Αγγλία ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου Β2 του Nations League μετά τη νίκη της με 3-0 ενάντια στην Εθνικής Ελλάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.