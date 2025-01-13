Kλειστά τα σχολεία εξαιτίας της κακοκαιρίας στα Καλάβρυτα

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών του Δήμου Καλαβρύτων, για αύριο Τρίτη, αποφάσισε ο δήμαρχος Καλαβρύτων, λόγω της κακοκαιρίας.

Η απόφαση ελήφθη ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών, με την σύμφωνη γνώμη των προέδρων των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καλαβρύτων και των διευθυντών και προϊσταμένων των σχολικών μονάδων.

Πηγή: skai.gr

