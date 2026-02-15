Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ο οποίος συνελήφθη εκ νέου χθες καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του, σε βαθμό κακουργήματος.

Συγκεκριμένα, με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη:

Κρατείται στην Aστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Βιολάντα» δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του. Ο ίδιος παραμένει προσωρινά κρατούμενος στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων.

Πώς αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες

Ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν είναι ότι πριν από περίπου έξι μήνες ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει προσφορά από ιδιώτη τεχνικό για να αλλάξει όλη την εγκατάσταση, από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι και μέσα στο εργοστάσιο, αλλά τελικά οι εργασίες δεν έγιναν ποτέ, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία, ο επιχειρηματίας θεώρησε ότι η τιμή ήταν ακριβή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η διαρροή προπάνιου, μέχρι που σημειώθηκε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

Η εποχή που ζητήθηκε προσφορά συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου στο χώρο.

Χωρίς πιστοποίηση οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σωληνώσεις που ήταν υπογειοποιημένες, καθώς και οι τέσσερις υπόγειες δεξαμενές προπάνιου που είχε το εργοστάσιο δεν είχαν πιστοποίηση. Πιστοποίηση είχαν οι δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες έφευγαν οι φθαρμένοι σωλήνες, αλλά δεν υπήρχαν στα επίσημα σχέδια που είχαν υποβληθεί για άδεια πυρασφάλειας.

