Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση μελών εγκληματικής οργάνωσης που έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ, φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε πως οι δράστες διέπρατταν κλοπές και ληστείες προϊόντων σε καταστήματα στην Αττική. Η σπείρα σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν άρτια οργανωμένη και τα μέλη είχαν διακριτούς ρόλους. Η δράση τους εκτιμάται πως ξεκίνησε από το 2023, κλέβοντας κυρίως οινοπνευματώδη ποτά αποκλειστικά από καταστήματα της ίδιας εταιρείας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία, ασκούσαν σωματική βία ή προέβαιναν σε απειλές κατά των υπαλλήλων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 9 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων, υπόθαλψη εγκληματία, σωματική βλάβη, παράνομη βία και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί αλλοδαπών.

Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν 47χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο, ενώ έδινε εντολές στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης και ήταν υπεύθυνος για την πλήρη λειτουργία της οργάνωσης.

Ακόμα, 58χρονος συλληφθείς εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εν λόγω εταιρείας στην περιοχή των Μελισσίων, παρέχοντας πληροφορίες στον αρχηγό της οργάνωσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και φύλαξης των καταστημάτων, παρέχοντας άμεση βοήθεια στην αποτροπή του εντοπισμού των μελών της οργάνωσης από τις Αρχές.

Δύο από τα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 67 και 66 ετών, ήταν ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης ποτών οι οποίοι παραλάμβαναν τα κλοπιμαία και στη συνέχεια τα διέθεταν προς πώληση, νομιμοποιώντας με τον τρόπο αυτό τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα τους.

Μέχρι τώρα έχουν εξιχνιαστεί 66 περιπτώσεις κλοπών και 4 ληστείες.

