Γνωρίζεται πως πλησίον του πιο διάσημου ελληνικού πολεμικού πλοίου στην ιστορία της πατρίδας μας του Θωρυκτού Αβέρωφ στο Τροκαντερό βρίσκεται το μεγαλύτερο σε ηλικία και με τεράστια ιστορία πλοίο "Θαλής ο Μιλίσιος";
Μα θα αναρωτηθείτε και τι είναι αυτό το πλοίο που στέκει έτσι σκουριασμένο και που το προσπερνούν όλοι δίχως να του δίνουν σημασία;
Πρόκειται για το πρώτο καλωδιακό πλοίο στην ιστορία της Ελλάδας ηλικίας 120 ετών και είναι αυτό που ένωσε με τηλεπικοινωνίες την Ηπειρωτική με την Νησιωτική Ελλάδα.
Η ιστορία του συναρπαστική.
Δείτε το βίντεο του Up Stories και μάθετε την πραγματικά εντυπωσιακή ιστορία αυτού του ιστορικού πλοίου.
