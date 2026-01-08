Στις τρέχουσες παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε θέματα της επικαιρότητας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Όπως ανέφερε, δέσμη 6 μέτρων για τον αγροτικό τομέα παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση. «Συνεχίζουμε να επιθυμούμε τον διάλογο», είπε ο κ. Μαρινάκης, «αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια για περισσότερα μέτρα και αναγκαία προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν τα μπλόκα. Η κυβέρνηση είναι όλων των πολιτών και όχι μόνο για τους αγρότες».

Παράλληλα, ανέφερε πως διάλογος με τους αγρότες πρέπει να γίνει χωρίς να ταλαιπωρούνται οι πολίτες και πως ο διάλογος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός. «Δεν πρέπει να κοπεί η χώρα στα δύο, η κυβέρνηση έχει δείξει ανοχή και θα πρέπει να παρέμβει η αστυνομία αν ταλαιπωρηθούν πολίτες από το κλείσιμο των δρόμων».

«Για να είμαστε δίκαιοι, οι αγρότες παίρνουν περισσότερα από πέρυσι και οι πληρωμές έγιναν όπως είπαμε. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν νομοθέτησε και εφάρμοσε τόσα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα όσο η δική μας. Δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για ανάγκη να εφαρμοστεί ο νόμος χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά. «Ανακοινώθηκαν τα μέτρα, αυτά είναι, συνεχίζουμε να προσπαθούμε και πρέπει να προσχωρήσουμε χωρίς άλλη ταλαιπωρία των πολιτών. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της όπως επιχειρησιακά κρίνει η ίδια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, μάλιστα, σε διαδικασία ταυτοποιήσεων και συλλήψεων για τους αγρότες που βγήκαν απροειδοποίητα στην εθνική οδό και καταγράφηκαν από βίντεο, δημιουργώντας συνθήκες δυστυχήματος είτε σε βάρος των ιδίων, είτε για οδηγούς.

