Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα της Λένορμαν, στο ύψος του Περιστερίου λόγω δυο τροχαίων ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, στο ένα περιστατικό υπήρξε καραμπόλα μεταξύ τριών αυτοκινήτων και στο άλλο σύγκρουση δυο φορτηγών.

Ιδιαιτέρως βεβαρημένη είναι η κυκλοφορία και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Αχαρνών.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς Καρέα, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στις λεωφόρο Αθηνών, Σχιστού και Περιφερειακή Αιγάλεω προς Σκαραμαγκά.

Πηγή: skai.gr

