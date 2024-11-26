Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ακινητοποιημένοι δρόμοι υπάρχουν λόγω συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
Ειδικότερα, μποτιλιαρισμένες είναι οι:
- Βασιλίσσης Αμαλίας
- Βασιλίσσης Σοφίας προς Βουλή
- Πανεπιστήμιου
- Σόλωνος
- Άξονας Πειραιώς - Σταδίου
Πηγή: skai.gr
