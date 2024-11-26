Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη Ρούτε - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Αναλυτικά οι μποτιλιαρισμένοι δρόμοι λόγω συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Συλλαλητήριο

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ακινητοποιημένοι δρόμοι υπάρχουν λόγω συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ειδικότερα, μποτιλιαρισμένες είναι οι:

  • Βασιλίσσης Αμαλίας 
  • Βασιλίσσης Σοφίας προς Βουλή
  • Πανεπιστήμιου
  • Σόλωνος
  • Άξονας Πειραιώς - Σταδίου
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Αθήνα επίσκεψη Μαρκ Ρούτε
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark