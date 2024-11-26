Στα ίχνη κυκλώματος διαδικτυακής απάτης με «δόλωμα» τον πρίγκιπα Παύλο και την τέως βασιλική οικογένεια βρίσκονται οι αρχές, μετά από καταγγελία ένας 74χρονου άνδρα στο Τμήμα Ασφαλείας Παιανίας. Ο ηλικιωμένος αρχικά την πάτησε, αλλά αφού ο «πρίγκιπας Παύλος» του ξαναζήτησε χρήματα, υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές.

Συγκεκριμένα, ο 74χρονος ανέφερε στις Αρχές ότι αρχικά δέχθηκε αίτημα φιλίας στο Facebook από ένα προφίλ το οποίο παρουσιάζονταν ως «Παύλος Γλύξμπουργξ». Μετά από λίγα λεπτά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο λογαριασμός στο Facebook έστειλε μήνυμα στον 74χρονο, όπου τον έπεισε πως επικοινωνούσε όντως με τον γόνο της τέως βασιλικής οικογένειας.

Τότε, ο «Παύλος» του είπε ότι αν εγγραφεί στον σύλλογο που υπάρχει, θα αποκτήσει μία προνομιακή κάρτα μέλους και θα είχε τη υποστήριξη της τέως βασιλικής οικογένειας σε ό,τι χρειαστεί, ακόμη και μία πάγια σύνταξη ύψους 420 ευρώ τον μήνα.

Πότε κατάλαβε την απάτη

Ο 74χρονος δέχθηκε και απέστειλε στον λογαριασμό του Facebook ότι του ζήτησαν: φωτοτυπία της ταυτότητάς του, ένα λογαριασμό που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση του σπιτιού, φωτογραφίες από την οικεία του και προπληρωμένη κάρτα 15 ευρώ, για αρχή, προκειμένου να αποκτήσει την κάρτα μέλους της τέως βασιλικής οικογένειας.

Στη συνέχεια, οι απατεώνες του απέστειλαν μία φωτοτυπία της κάρτας μέλους και τού είπαν ότι για να την παραλάβει αυτούσια, θα πρέπει να στείλει κι άλλα χρήματα.

Μάλιστα, έδωσαν στον 74χρονο το τηλέφωνο μιας κυρίας που παρουσιάστηκε ως γραμματέας και κατηύθυνε τον ηλικιωμένο για το πού θα στείλει τα χρήματα.

Τότε ο ηλικιωμένος αντελήφθη ότι πρόκειται για απάτη και απευθύνθηκε στις αρχές.

Πηγή: skai.gr

