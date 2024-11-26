Σύμφωνα με καταγγελία στον ΣΚΑΪ, μια διευθύντρια που ήρθε σε Γυμνάσιο Σχολείο στην Κηφισιά από πέρσι, έχει αναστατώσει γονείς και μαθητές, καθώς εδώ και έναν χρόνο έχουν καταγραφεί περιστατικά βίας με εργαζόμενο σε εταιρεία κούριερ, ενώ μετά είχαν μαζευτεί και 80 υπογραφές από γονείς ώστε να αποχωρήσει, καθώς έβαζε, όπως είπαν, μονοήμες αποβολές άνευ λόγου. Μάλιστα, λόγω της συγκεκριμένης γυναίκας, συνολικά 7 καθηγητές δεν επέστρεψαν στο συγκεκριμένο σχολείο παίρνοντας απόσπαση.

Ωστόσο, το περιστατικό που ξεχείλισε το ποτήρι έλαβε χώρα την περασμένη Τετάρτη, όταν η διευθύντρια βρήκε ότι 3 κορίτσια, δυο μαθήτριες Γυμνασίου και μία Λυκείου, είχαν στο προαύλειο του σχολείου μια συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου, την οποία πήρε, έτρεξε στο γραφείο της και όπως η ίδια είπε, τα κορίτσια αυτά την ακολούθησαν και την απείλησαν αν δεν τους επέστρεφε τη συσκευή. Ακολούθως, άνοιξαν το συρτάρι και πήραν τησ συσκευή.

Αυτό όμως που αναφέρουν τα κορίτσια είναι ότι εκεί μπροστά υπήρχαν μάρτυρες, με τη διευθύντρια να βγαίνει ουσιαστικά εκτός εαυτού και να χειροδικεί σε μια μαθήτρια, χωρίς να την αφήνει να πάρει πίσω τη συσκευή, επομένως έγινε μήνυση και δρομολογήθηκαν και άλλες διαδικασίες, όπως να διαταχθεί ΕΔΕ.

Όπως δήλωσε στους «Αταίριαστους» ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολητάς, πρόκειται για τη δεύτερη ΕΔΕ που συμβαίνει. «Αυτό που ζητάμε σαν Δήμος Κηφισιάς κι έχουμε λάβει διαβεβαίωση από το υπουργείο Παιδείας είναι ότι εντός της εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ώστε να υπάρξει ειρήνη στο σχολείο και να αποδοθεί και δικαιοσύνη».

Απαντώντας για το αν οι μαθητές βρίσκονται σε αποχή, ο κ. Ξυπολητάς σημείωσε πως θέση του δήμου είναι ότι δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε μια τρίωρη αποχή από τους γονείς, που ωστόσο σήμερα αποφασίστηκε να μη συνεχιστεί. «Τέτοιες πρακτικές ανήκουν σε άλλες εποχές, θα πρέπει να αντιδράμε λίγο πιο ήρεμα και ώριμα όλοι».

Τέλος, κατέληξε λέγοντας ότι είναι σημαντικό οι αξιολογήσεις σε στελέχη της Εκπαίδευσης με διευθυντική θέση να είναι αυστηρές και ετήσιες.

Πηγή: skai.gr

