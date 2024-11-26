Βέφα Αλεξιάδου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της

Αύριο Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη η κηδεία της Βέφας Αλεξιάδου, την «εθνικής μας μαγείρισσας» που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 91 ετών.

Συγγενείς, φίλοι και παλιότεροι συνεργάτες θα έχουν την ευκαιρία να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά, ενώ ο ναός που θα γίνει η εξόδιος ακολουθία δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός.

Εχθες, μιλώντας στο Star, η ανιψιά της, Αλίκη, δήλωσε: «Την κηδεία θα την κάνουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη στις 12:00. Η θεία προτιμούσε να κάνουμε δωρεά κάπου, οπότε αποφασίσαμε ό,τι λεφτά μαζέψουμε να κατατεθούν στο "Χαμόγελο του παιδιού"».

Η Βέφα Αλεξιάδου τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης καθώς τα τελευταία χρόνια είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη Χαλκιδική.

Μάλιστα, είχε αποκαλύψει σε παλιότερη συνέντευξή της πως το σπίτι που κατοικούσε τα τελευταία χρόνια είναι ό,τι απέμεινε από όλη την περιουσία της, την οποία ξόδεψε στα νοσοκομεία με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Πηγή: skai.gr

