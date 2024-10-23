Λογαριασμός
Τεράστιο μποτιλιάρισμα 20 χλμ στην κάθοδο του Κηφισού

Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Νέας Κηφισιάς και φτάνει έως την παραλιακή

κινηση στον Κηφισο

Τεράστιο, «μασίφ» μποτιλιάρισμα 20 χλμ παρατηρείται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, λόγω ακινητοποιημένου βυτιοφόρου νωρίτερα στο ύψος του Περιστερίου και σύγκρουσης στο ύψος του Νέου Φαλήρου. 

Το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος της Νέας Κηφισιάς και φτάνει έως την παραλιακή. Δείτε ζωντανή εικόνα από την κάθοδο της Λεωφ. Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας

 

【LIVE】 Athens-Thessaloniki Motorway | SkylineWebcams

 

Πηγή: skai.gr

