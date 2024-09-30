Θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο βρέθηκε ένας 28χρονος Αφγανός, κοντά στη μεθοριακή γραμμή της Ειδομένης, στο Κιλκίς.

Ο θάνατός του, σύμφωνα με την Αστυνομία, αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου προς Κυριακή η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε για πυροβολισμούς, οπότε ξεκίνησαν έρευνες. Η σορός του νεαρού Αφγανού εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα σε αγροτική περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα έφερε θανάσιμα τραύματα στο στήθος, ενώ δίπλα από το πτώμα εντοπίστηκε ένα όπλο το οποίο προς το παρόν είναι άγνωστο εάν χρησιμοποιήθηκε από τον δράστη/δράστες ή εάν το κατείχε ο παθών. Κατασχέθηκε και θα αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για ληστείες εις βάρος αλλοδαπών και είχε εκδοθεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης.

Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζει η Αστυνομία είναι το έγκλημα να αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Παιονίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

