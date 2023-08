Κιλκίς: Δικογραφία σε βάρος 43χρονου για κλοπή σε επιχείρηση Ελλάδα 13:33, 02.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Aπό το βράδυ της 7ης έως το πρωί της 8ης Μαΐου 2023, ο 43χρονος ενεργώντας μαζί με συνεργούς του, παραβίασαν επιχείρηση στην περιοχή του Κιλκίς