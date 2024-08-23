Τροχαίο δυστύχημα με γουρούνα στην Άνδρο: Νεκρός ο 22χρονος οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα στην Άνδρο, μετά την εκτροπή γουρούνας με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 22χρονου, γιου γνωστού επιχειρηματία του Πύργου. Στη γουρούνα επέβαινε και ο πατέρας του, ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι.

Σύμφωνα με το enandro.gr, περίπου στις 10:30 η «γουρούνα» εξετράπη στο δρόμο από το Μπατσί προς τη Χώρα και έπεσε σε γκρεμό βάθους πέντε μέτρων. Από την πτώση, τραυματίστηκαν ο πατέρας στο χέρι και ο γιος στο κεφάλι. Γρήγορα στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ προκειμένου να γίνει η ανάσυρση των τραυματιών.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του 22χρονου, κλήθηκε ελικόπτερο για αερομεταφορά, όμως ο νεαρός δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Γαυρίου.

