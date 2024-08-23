Τροχαίο δυστύχημα με γουρούνα στην Άνδρο: Νεκρός ο 22χρονος οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα στην Άνδρο, μετά την εκτροπή γουρούνας με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 22χρονου, γιου γνωστού επιχειρηματία του Πύργου. Στη γουρούνα επέβαινε και ο πατέρας του, ο οποίος τραυματίστηκε στο χέρι.
Σύμφωνα με το enandro.gr, περίπου στις 10:30 η «γουρούνα» εξετράπη στο δρόμο από το Μπατσί προς τη Χώρα και έπεσε σε γκρεμό βάθους πέντε μέτρων. Από την πτώση, τραυματίστηκαν ο πατέρας στο χέρι και ο γιος στο κεφάλι. Γρήγορα στήθηκε επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ προκειμένου να γίνει η ανάσυρση των τραυματιών.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του 22χρονου, κλήθηκε ελικόπτερο για αερομεταφορά, όμως ο νεαρός δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του.
Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Γαυρίου.
- Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της σπείρας που έκλεβε ηλικιωμένους - Προσποιούνταν τεχνικούς της ΔΕΗ
- Σύμη: Πώς έγινε η αιματηρή καταδίωξη του ταχύπλοου με μετανάστες - Από βολίδα ο θάνατος του 39χρονου
- Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο: Ecstasy, meth και λευκή σκόνη σε «σπίτι καβάτζα» στο νησί
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.