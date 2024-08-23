ΕΛΑΣ: Στη δημοσιότητα στοιχεία της σπείρας που έκλεβε ηλικιωμένους- Προσποιούνταν τεχνικούς της ΔΕΗ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν την Παρασκευή από την ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 4 ημεδαπών, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές από οικίες ηλικιωμένων σε περιοχές των νοτίων προαστίων Αττικής προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για τους:

ΑΛΚΟ Γεώργιο του Ιωάννη και της Αρετής γεννηθέντα 15-3-1984 στα Άνω Λιόσια Φυλής Αττικής,

ΜΟΥΣΤΑΦΑ Αντώνη του Χρυσοβαλάντη και της Ιωάννας, γεννηθέντα την 28-1-2002 στην Αθήνα,

ΡΑΜΜΟ Κωνσταντίνο- Μάριο του Κυριάκου και της Αντωνίας, γεννηθέντα την 19-6-1988 στην Αθήνα,

ΣΙΑΜΠΑΝΗ Κωνσταντίνο του Παναγιώτη και της Δωροθέας, γεννηθέντα την 21-1-1989 στην Αθήνα.

Oι φωτογραφίες τους ΕΔΩ

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων, που έχουν τελεστεί από τους κατηγορουμένους και τους συναυτουργούς τους σε βάρος και άλλων θυμάτων, την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας καθώς και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-9692920/933 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 23-9-2024, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Πηγή: skai.gr

