«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο της φωτιάς στη Βορειανατολική Αττική, παρά μόνο διάσπαρτες εστίες», όπως επεσήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, κατά την ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το πρωί της Τρίτης

«Σε αυτές τις 40 ώρες έδωσαν με υπεράνθρωπη προσπάθεια τη μάχη 702 πυροσβέστες με 27 ομάδες δασοκομάντος, 199 οχήματα, 35 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 17 αεροσκάφη και 18 ελικόπτερα. Εθελοντές, αστυνομία, στρατός, δασάρχες και δασικοί εργάτες, η Περιφέρεια Αττικής, δήμοι με τη βοήθεια του 112 εκκένωσαν και διέσωσαν 45 περιοχές», ενημέρωσε ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας:

«Θα πω για άλλη μια φορά ότι στην πρώτη εστία το απόγευμα της Κυριακής ο χρόνος απόκρισης ήταν στα 5 λεπτά από αέρος και στα 7 λεπτά από οχήματα της Πυροσβεστικής. Το νέο δόγμα σε συνδυασμό με την τεχνολογική υποστήριξη των drones όλο το καλοκαίρι εφαρμόστηκε σε εκατοντάδες πυρκαγιές με ακραίες καιρικές συνθήκες. Είχαμε επίπεδο επικινδυνότητας 5 με ανέμους 7-8 μποφόρ, παρατεταμένη ξηρασία και σε περιοχή δύσβατη, επομένως δεν μιλάμε για μια απλή φωτιά που ξέφυγε. μιλάμε για το δυσκολότερο και πιο επικίνδυνο σκηνικό».

Καταλήγοντας, ο υπουργός ανέφερε ότι «όλοι οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών γνώριζαν και γνωρίζουν πολύ καλά πως όλες οι πυροσβεστικές και αστυνομικές υπηρεσίες ήταν δίπλα τους από την πρώτη στιγμή, χωρίς να τους εγκαταλείψουν».

Πηγή: skai.gr

