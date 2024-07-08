Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε πολυκατοικία στη Χαλκίδα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο.

Ήταν περίπου 13:00 το μεσημέρι, όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, ειδοποιήθηκε για φωτιά σε διαμέρισμα στον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή όπου μέσα βρισκόταν μια γυναίκα εγκλωβισμένη, σύμφωνα με το eviathema.gr.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΠΥ με γερανοφόρο όχημα καθώς και αστυνομικοί του ΑΤ Χαλκίδας.

Μετά από επιχείρηση κατάφεραν και απεγκλώβισαν τη γυναίκα ενώ περιόρισαν το μέτωπο της φωτιάς, της οποίας οι συνθήκες διερευνώνται από τις αρχές.

