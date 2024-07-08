Λογαριασμός
Υπό έλεγχο οι φωτιές στο Μαρκόπουλο - Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Μαραθώνα

Έσπευσαν πάνω από 30 πυροσβέστες 

UPDATE: 13:22
Πυροσβεστική

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Μαραθώνα, κάτω από το Κοτρώνι και πάνω από το Βρανά στην οδό Αυλώνος. Καίει ξερά χόρτα και σε οικόπεδα.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν και 3 ελικόπτερα. Επιπλέον υπάρχει συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπό έλεγχο τέθηκαν οι δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς που ξέσπασαν το πρωί σε χαμηλή βλάστηση, σε βιομηχανική περιοχή, στο Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλήθηκαν σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

