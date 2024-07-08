Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Μαραθώνα, κάτω από το Κοτρώνι και πάνω από το Βρανά στην οδό Αυλώνος. Καίει ξερά χόρτα και σε οικόπεδα.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν και 3 ελικόπτερα. Επιπλέον υπάρχει συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρανάς στον Μαραθώνα Αττικής. Επιχειρούν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 3 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2024

Υπό έλεγχο τέθηκαν οι δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς που ξέσπασαν το πρωί σε χαμηλή βλάστηση, σε βιομηχανική περιοχή, στο Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλήθηκαν σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε δύο διαφορετικές εστίες #πυρκαγιάς, σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής, επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2024

