ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη στάσης εργασίας την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ κηρύσσει διευκολυντική στάση εργασίας την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, στις 11:00 πμ έως τη λήξη του ωραρίου, για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, ζητώντας την απόσυρση της τροπολογίας και την ανανέωση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ άμεσα.

«Ενώνουμε τις φωνές μας με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ στη συγκέντρωση των Σωματείων τους την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024, στις 12:00, στο Σύνταγμα» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της.

