Σύσκεψη εργασίας, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς και η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, με αφορμή το ζήτημα που έχει προκύψει με τα λιμνάζοντα υπόγεια ύδατα στον Κηφισό.

Σύμφωνα με ενημέρωση, κατά τη σύσκεψη εργασίας διαπιστώθηκε απ' όλα τα μέρη που συμμετείχαν ότι δεν υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος για το οδικό έργο του Κηφισού.

Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε η προοπτική συνεργασίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση των όποιων σημειακών βλαβών.

Όπως έγινε γνωστό, περισσότερες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν προσεχώς από την Περιφέρεια, στην οποία εμπίπτει και η σχετική αρμοδιότητα για τη συντήρηση των έργων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

