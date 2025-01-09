Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που εντοπίστηκε κοντά στο ΚΤΕΛ «Μακεδονία»

Σε έναν 88χρονο άνδρα που είχε εξαφανιστεί στα τέλη Νοεμβρίου από τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης ανήκει η σορός που βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι σήμερα κοντά στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Θεσσαλονίκης (ΚΤΕΛ «Μακεδονία»).
Η εξαφάνιση του ηλικιωμένου είχε δηλωθεί από τους οικείους του στις 21 Νοεμβρίου του περασμένου έτους στο αστυνομικό τμήμα Χαλκηδόνας.
Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή και τοξικολογική εξέταση.
