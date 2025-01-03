Μια τρίτη υπόγεια λίμνη, τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής, ανακάλυψε στην υπόγεια κοίτη του Κηφισού ομάδα σπηλαιολόγων, στο σημείο συνάντησης με το ρέμα της Εσχατιάς. Όπως εκτιμούν, η λίμνη είναι μεγαλύτερη από τις άλλες δυο που έχουν ανακαλυφθεί σε διαφορετικά σημεία της υπόγειας κοίτης. Και εκφράζουν την ανησυχία τους για την έκταση της υποσκαφής τόσο του πυθμένα όσο και των θεμελίων των πλευρικών τοιχών από το νερό. Όλα δείχνουν ότι με το τέλος του χειμώνα, η Πολιτεία θα πρέπει να ενσκήψει με σοβαρότητα στην υπόθεση, καθώς ουδείς θέλει να σκεφθεί τις συνέπειες ενδεχόμενου προβλήματος.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ της η «Καθημερινή», η υπογειοποίηση του Κηφισού ξεκινά από τα σύνορα της Νέας Χαλκηδόνας με τον Δήμο Αθηναίων και καταλήγει ύστερα από 7 χλμ υπόγειας διαδρομής στο ύψος του κόμβου Νίκαιας-Ρέντη. Τα νέα στοιχεία για την κατάσταση της υπόγειας σήραγγας έρχονται στο φως έπειτα από ακόμη μια εξερεύνηση τριών μελών της ερασιτεχνικής ομάδας σπηλαιολόγων της «Γεωμυθικής». Η ομάδα είχε μέχρι στιγμής εισέλθει στην υπόγεια κοίτη του Κηφισού και από τις δυο πλευρές, αλλά είχε και τις δυο φορές αποτύχει να διατρέξει το σύνολο της υπόγειας διαδρομής. Και αυτό γιατί εντόπισε δυο υπόγειες λίμνες, στη συμβολή του Κηφισού με τον Ποδονίφτη και μια στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Ζήτημα στατικότητας

Έχοντας ανακαλύψει ακόμη δυο λίμνες στην υπόγεια κοίτη του Κηφισού, η ομάδα των σπηλαιολόγων της «Γεωμυθικής» εκτιμά πως η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι πιστεύουμε. «Το ζήτημα της στατικότητας είναι πολύ σοβαρό και κατά τη γνώμη μας χρειάζεται να αντληθούν τα νερά και να γίνει μια εκτίμηση των ζημιών από μηχανικούς. Ο υπόγειος αγωγός σε αυτήν την τρίτη λίμνη είναι στη χειρότερη κατάσταση που έχουμε δει».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψε σύμβαση 1,2 εκατ. ευρώ με εργολάβο για την απομάκρυνση σκουπιδιών και μπάζων από την κλειστή κοίτη του Κηφισού. Υπολογίζεται ότι το συνεργείο απομάκρυνε περίπου 12.500 τόνους φερτών υλικών, καθώς σύμφωνα με την Περιφέρεια, η υπόγεια κοίτη δεν είχε καθαριστεί από το 2002. Εκτιμάται, επίσης, ότι στο υπόγειο τμήμα του Κηφισού καταλήγουν και αρκετές παράνομες συνδέσεις αποχετεύσεων παραποτάμιων επιχειρήσεων.

Πηγή: skai.gr

